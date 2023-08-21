Yozgat'ta kaza yapan yolcu otobüsünde vefat eden 12 kişinin kimlikleri belli oldu Seyir halindeki yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 12 yolcu hayatını kaybederken 19 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından ölenlerin isimleri açıklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yozgat'ın Sorgun ilçesinde can pazarı yaşandı... Bir yolcu otobüsü daha kazaya karıştı. Sivas'tan İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak 20 metre derinliğindeki şarampole devrildi. 12 ölü, 19 yaralı İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 19 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından ise acılı aileler kaldı. Ölenlerin isimleri açıklandı Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada; İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti.