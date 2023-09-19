İHA

Yozgat merkez Cemil Çiçek Bulvarı'nda okul çıkışı yolun karşı tarafına geçmek isteyen lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nazik Nur İbiş'e ehliyetsiz sürücü E.B. (17) idaresindeki otomobil çarpıp kaçtı.

Çarpmanın etkisi ile kazada ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü emniyet ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Nazik Nur İbiş
Nazik Nur İbiş

Kaza anı kamerada

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)