Yozgat'ta lise öğrencisi genç kızın can verdiği kaza kameraya yansıdı Yozgat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi genç kız, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yozgat merkez Cemil Çiçek Bulvarı'nda okul çıkışı yolun karşı tarafına geçmek isteyen lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nazik Nur İbiş'e ehliyetsiz sürücü E.B. (17) idaresindeki otomobil çarpıp kaçtı.

Çarpmanın etkisi ile kazada ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü emniyet ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)