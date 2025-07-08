Yozgat'ta plakasız motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücü, yayaya çarptı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi eski Hükümet Konağı karşısında 22 yaşındaki M.Y.'nin kullandığı motosiklet, karşıdan karşıya geçmekte olan 74 yaşındaki B.T.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle B.T. yere düştü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.T., kaldırıldığı Sarıkaya Devlet Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HEM EHLİYETSİZ HEM PLAKASIZ ÇIKTI

Hem ehliyetsiz hem de aracı plakasız olduğu belirlenen sürücü M.Y. ise, ifadesi alınmak üzere Sarıkaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.