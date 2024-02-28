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Yozgat'ta tamir için eve çağırıp, zorla 1 milyon liralık senet imzalattılar

Yozgat'ta tamir için eve çağırıp, zorla 1 milyon liralık senet imzalattılar Sorgun ilçesinde otomobil tamiri bahanesiyle eve çağırdıkları kişiyi darbederek zorla 1 milyon liralık senet imzalatan 3 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgi başlatılan soruşturma devam ediyor.