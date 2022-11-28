Yozgat'ta zincir marketten aldıkları cipsin içinden fare çıktı

Yurtta kalan bir grup üniversite öğrencisi doğum günü kutlaması için bir zincir marketten cips aldı. Cips paketini açıktıklarında fare ile karşılaşan kız öğrenciler hayrete düştü.

Yozgat’ta bir grup üniversite öğrencisi, doğum günü kutlaması için bir zincir markete giderek cips satın aldı.

Kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlamasının hazırlığını yapmak için odalarına geldi.

Cips paketi içinden fare çıktı

Kızlar, aldıkları yiyecekleri ve cips paketini tabağa boşalttıkları anda karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

Aldıkları cips paketini tabağa döktüklerinde içinden fare çıktı.

Şikayette bulundular

Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.

"İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar"

İHA'nın haberine göre, cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına, "Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz.

Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık. Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız." şeklinde sitemde bulundu.