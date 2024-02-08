Yozgat’taki drone fabrikasının yerinde yeller esiyor Yozgat’ta drone fabrikası kuracağı vaadiyle piyasayı 2.5 milyar dolandıran ve 6 ay önce temeli atılarak hafriyat çalışması yapılan fabrikanın yerinde yeller esiyor.

İHA

Yozgat’ta drone fabrikası kurma vaadiyle İzmir’de kripto para şirketi kurma yalanıyla yüksek kâr vadederek 2 bin 500 kişiyi dolandıran Ocakçı Holding Sahibi Sedat Ocakçı’nın Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi’ne kurmak istediği fabrikanın temeline, tek bir çivi dahi çakılmaması dikkat çekti.

Geçen yıl sözleşme imzalanmıştı

Geçen yıl temmuz ayı itibariyle Ocakçı Holding Sahibi Sedat Ocakçı ile uçak ve benzeri hava taşıtları imalatı için Bozok OSB yönetimi, arsa tahsis sözleşmesi imzalamıştı.

10 milyon lira harcandı

Temel atma töreninin ardından 4 ay gibi bir süre içerisinde firma tarafından, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nde 17 bin metrekare alana kurulması planlanan drone fabrikasının sadece hafriyat çalışmasının tamamlandığı ve 10 milyon lira harcandığı öğrenildi.

Reklam filmleri bile çekildi

Öte yandan, Ocakçı Holding tarafından Yozgat’a kurulması planlanan drone fabrikası için reklam filmleri çekilmiş, halk otobüslerine ve panolara reklam afişleri bastırılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)