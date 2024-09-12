İHA
Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Yüksel Yalçınkaya, avukatı, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ve çok sayıda siyasi ile sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı.
"BU YAPILANMADA HİÇ HER ALMADIM"
Duruşma, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. İfade veren Yalçınkaya, suçlamaları reddederek kendini şu sözlerle savundu: "Bu suçlamalar bana asla uymuyor, terörist değilim. Bu yapılanmanın içinde hiç yer almadım, masumum."
YENİDEN 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, tüm delilleri ve savunmaları değerlendirdikten sonra Yüksel Yalçınkaya’ya yeniden 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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