Yunan turist İstanbul'da kayboldu
İHA

Dimitrios Papadimitriou (78) isimli turist, 5 Eylül'de Taksim'de gezerken bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu.

Yunan turistin ortadan kaybolduğunu fark eden ailesi, arama çalışması başlatarak durumu Yunan Başkonsolosluğuna haber verdi.

Bunun üzerine çalışmalar derinleştirildi. Aramalar kapsamında ilanları hazırlandı. Polis ekipleri de çalışmalara katıldı.

8 GÜN SONRA GEZERKEN BULUNDU

8 gün aradan sonra yaşlı adam, Beyoğlu Cihangir'de polis ekipleri tarafından gezerken bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam, Yunan Başkonsolosluğuna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editör