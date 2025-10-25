Yunanistan 18'i çocuk 46 düzensiz göçmeni ölüme terk etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri gönderildi.

Ekipler kara üzerinde 33'ü çocuk 74 düzensiz göçmeni yakaladı.

YUNANİSTAN ÖLÜME TERK ETTİ

Marmaris açıklarında ise can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 18'i çocuk 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.