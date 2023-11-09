Yunanistan zulmü: Ölüme terk edilen 35 göçmeni Türkiye kurtardı Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, burada ölümle burun buruna geldi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri göçmenlerin imdadına yetişerek kurtardı. Bottaki göçmenler, uğradıkları zulmü anlattı.

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İHA

Yunan unsurları, düzensiz göçmenlere uyguladığı acımasız politikalarıyla gündem olmaya devam ediyor...

Son olarak Yunan zulmü Balıkesir'de gözler önüne serildi.

Onlarca kadın ve çocuğun içinde bulunduğu lastik botta korku dolu anlar yaşandı.

Göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

Saatlerce açık denizde motor gücü olmadan sürüklenen lastik botta onlarcası çocuk 35 düzensiz göçmen dalgalar ile boğuştu.

Telefon hatlarının çekmesi ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ulaşan düzensiz göçmenler, ekiplerin hızlı ve özenli kurtarma çalışması ile kısa sürede tespit edildi.

35 göçmene battaniye ve su verildi

Görevlendirilen ekipler, sürüklenen botu yedeğine alarak 35 düzensiz göçmeni güvertesine alarak kurtardı. Çoğu kadın ve çocuk 35 düzensiz göçmene su ve kuru battaniye verildi.

"Yunan tarafı bizi kovalamaya çalıştı"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Afgan uyruklu Kazım Rezai, "Bugün biz yola çıktık. Yaklaşık bir buçuk saat sudaydık. Yunan tarafı bizi kovalamaya çalıştı. Bizi kovaladılar. Sonra biz Türk Sahil Güvenliğini aramak zorunda kaldık. Sağ olsunlar onlar geldiler." dedi.

"Kadınlara, çocuklara sopayla vuruyorlar"

Rezai, kendilerinin Yunanistan unsurları tarafından yakalandıktan sonra darbedildiklerini ifade ederek, "Onlar (Yunanistan unsurları) kadınlara, çocuklara sopayla vuruyorlar. Botu delmeye çalışıyorlar. Belki de onlar silahlı. Benim omuzuma vurdular. Şu an ağrıyor. Uzun 3 metrelik bir sopa var. O sopanın ucunda bıçak da var. Yapabilirlerse botu da deliyorlar ve öylece bırakıyorlar. Eşyalarımızı aldılar, kadınlarımızın telefonlarını aldılar." dedi.

"Yakıtımızı bizden alıp denize attılar"

Afgan uyruklu düzensiz göçmen Ali Rıza Danışcı da yaşadıkları insanlık dışı muameleyi anlatarak, "Botumuza vurdular, bize vurdular. Makinemizi (Bot motoru) bozdular. Yakıtımızı bizden alıp denize attılar. Bize çok kötü davrandılar. Nasıl ifade edeyim çok vahşiydi. Çocuklar ve kadınlar çok korktu. Bize yardım etmediler. Sonra biz Türk Sahil Güvenliğini aradık. Onlar gelip bize yardım ettiler." şeklinde konuştu.

"Allah razı olsun Sahil Güvenlik bizi getirdi buraya"

Yunan kara sularında Yunanistan unsurlarınca yakalanan ve kötü muameleye maruz kalan Afgan uyruklu Ali Nur, "Yunanistan tarafına geçtik ve orada yakalandık. Maskeli Yunan polisi bizi dövdü. Motorumuzu aldılar. Bize çok pislik yaptılar. Bizi Türkiye tarafına attılar. Sonra aradık. Allah razı olsun Sahil Güvenlik bizi getirdi buraya." dedi.

"Cebimde sakladığım telefon ile arayarak yardım istedim"

Yunanistan unsurları tarafından darbedildiklerini ifade eden Nur, "Bizi dövdüler, telefonlarımızı aldılar. Çok korktuk. Çocuklar da vardı. Ben cebimde sakladığım telefon ile arayarak yardım istedim." diye konuştu.

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan 35 düzensiz göçmen, daha sonra işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)