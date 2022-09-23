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    Yunanistan’a geçmeye çalışan terör örgütü üyesi 21 kişi yakalandı

    Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör örgütü üyesini yakaladı.
    • 23.09.2022 - 23:49
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    Yunanistan’a geçmeye çalışan terör örgütü üyesi 21 kişi yakalandı

    Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ, 1 DHPK/C ve 2 PKK üyesi olmak üzere 21 silahlı terör örgütü üyesini yakaladığı belirtildi.

    Asayiş uygulamaları

    İHA'nın haberine göre; emniyet ve asayiş uygulamaları çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli ve çeşitli suçlara karışan 11 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Terörle mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

    Yunanistan’a geçmeye çalışan terör örgütü üyesi 21 kişi yakalandı #1


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