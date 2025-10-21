Yunanistan'a kaçak yollardan gitmek isterken bottan düştü: 12 saat yüzerek hayatta kaldı Yunanistan’a kaçak yollardan geçmek için bindiği bottan denize düşen düzensiz göçmen, yaklaşık 12 saat boyunca dalgalarla mücadele etti. Sabah balığa çıkan balıkçılar tarafından fark edilen göçmen, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan göçmen daha sonra sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Didim açıklarında bir grup düzensiz göçmen, Yunanistan’a geçmek için bota binerek denize açıldı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, kısa süre sonra suya düştü. Bot yoluna devam ederken, denize düşen kaçak göçmen, yardım beklemeye başladı. BALIKÇILAR FARK ETTİ Sabah saatlerinde, balık avlamak için denize açılan balıkçılar, saat 09.40 sıralarında bir kişinin denizde çırpındığını gördü. Balıkçılar, kısa sürede düzensiz göçmeni denizden kurtararak tekneye aldı. 12 SAAT DALGALARLA BOĞUŞTU Kurtarılan göçmen, bottan düştüğünü ve birlikte yola çıktığı kişilerin geri dönüp kendisini almadığını söyledi. ÖLÜME TERK EDİLDİ Yaklaşık 12 saattir denizde olduğunu belirten göçmen, ölüme terk edildiğini dile getirdi. Balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 3. Sayfa Haberleri Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü can verdi

