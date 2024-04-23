Yunanistan'ın ölüme terk ettiği saldaki 18 göçmen kurtarıldı

İHA
Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ölüme terk ettiği göçmenleri Türk güvenlik güçleri kurtarmaya devam ediyor.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.
18 göçmen kurtarıldı, kaçakçı ise yakalandı
Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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