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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği saldaki 18 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği saldaki 18 göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.