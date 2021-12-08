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    Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan yabancı plakalı araçlara el konuldu

    14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla turistik kolaylıklar kapsamında ülkeye getirilip, usulsüz kullanıldığı belirlenen 13 yabancı plakalı lüks araca el konuldu.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 14:16
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    Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan yabancı plakalı araçlara el konuldu

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'ye turistik kolaylıklar kapsamında getirilen, süresi içinde yurt dışına çıkarılmayan ve yurt içinde usulsüz kullanılan yabancı plakalı lüks araçlar takibe alındı.

    Başlatılan çalışmalar kapsamında, yabancı plakalı araçlarda usulsüzlük ve suistimallerin önlemesi için gelen ihbarlar ve istihbarat bilgileri, önceki denetimlerin sonuçları ve bakanlık veri tabanları titizlikle incelendi.

    ÜLKEDEN ÇIKIŞ YAPIP YAPMADIKLARI ARAŞTIRILDI

    Türkiye'ye getirilen bazı taşıtların sürücülerinin, kısa süre sonra taşıtlarını gümrük gözetimine bırakmadan veya taahhütname vermeden taşıtsız olarak yurt dışına çıkış yaptıkları belirlendi.

    Ekipler, taşıtların ülke içinde olup olmadığını, şoförün ülkeden çıkış yapıp yapmadığını araştırdı. Şüpheli araç ve kişiler tespit edildi.

    Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan yabancı plakalı araçlara el konuldu #1

    13 OTOMOBİLE EL KONULDU

    Araç ile kişilerin adres ve konum tespitinin ardından operasyon başlatıldı.

    İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Mersin, Adana, Hatay, Muğla, Aydın, Samsun, Trabzon ve Artvin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla, yasalara aykırı olarak yurt içinde kullanılan, aralarında lüks otomobillerin de olduğu 13 otomobile el koyuldu.

    Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan yabancı plakalı araçlara el konuldu VİDEO

    Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan yabancı plakalı araçlara el konuldu #2

    ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

    Operasyonlarda ele geçirilen araçların kullanım durumuna göre sahipleri hakkında, Gümrük Kanunu'nu ihlalden idari işlem ya da 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu ihlalden adli işlem gerçekleştirildi. Bakanlık yetkilileri, bu tür araçlara yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.

    Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan yabancı plakalı araçlara el konuldu #3

    Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan yabancı plakalı araçlara el konuldu #4

    Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan yabancı plakalı araçlara el konuldu #5

    Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan yabancı plakalı araçlara el konuldu #6

    MÜLKİYETLERİ KAMUYA GEÇEBİLECEK

    İdari işleme konu araçlar öngörülen para cezası ödenerek yurt dışına çıkarılabilirken, adli işleme konu araçlar, yargılama sonucunda mülkiyeti kamuya geçirilerek satılabilecek.

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