Yurt genelinde silah kaçakçılarına operasyon

AA & Ensonhaber

Güvenlik güçlerinin huzur ve asayişi sağlamak için sürdürdükleri operasyonlar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılığına yönelik son operasyonlar hakkında bilgi verdi.

1975 KAÇAK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “MERCEK-24” operasyonları düzenlendi.



1.878 Şüpheli hakkında işlem yapıldı. 975 ruhsatsız tabanca, 410 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 33 uzun namlulu tüfek, 558 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1975 silah ele geçirildi.



1.878 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.