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    Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı

    Ağrı'da zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta memuru ile 4 seyyar satıcı hafif yaralandı.
    • AA
    • 01.05.2020 - 17:29
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    Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı

    Zabıta ekipleri, ilçede sürdürdükleri rutin denetimleri sırasında Doğubayazıt ilçesi Tuhafiyeciler Caddesi'nde karşılaştıkları seyyar satıcıları, kendileri için ayrılan pazar yerine geçip satışlarını orada yapmaları konusunda uyardı.

    Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı.

    KEMER VE SOPALARLA SALDIRI

    Olay yerinde bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, kavgada seyyar satıcıların zabıta ekiplerine kemer ve sopalarla saldırdıkları görüldü.

    Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga İZLE

    3 ZABITA, 4 SATICI YARALANDI

    Kavgada hafif yaralanan 3 zabıta memuru ile 4 seyyar satıcının, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kendi imkanlarıyla giderek ayakta tedavi olduğu öğrenildi.

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