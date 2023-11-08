Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın terası çöktü İstanbul Zeytinburnu’nda 3 katlı binanın terasında kısmi çökme meydana gelirken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

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İHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Telsiz Mahallesi, 72/3 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın teras kısmında kısmi çökme meydana geldi.

Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina tedbir amaçlı boşaltılırken can kaybı veya yaralanma olmadı.

Tehlike arz eden bölümler kırıldı

İtfaiye ekipleri, terasın tehlike arz eden bölümlerine müdahale etti. Sokak giriş ve çıkışları geçici olarak kapatıldı.

Bina ekipler tarafından mühürlenirken vatandaşlar geçici olarak otellere yerleştirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)