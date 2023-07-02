Zeytinburnu'nda akraba kavgası: Sosyal medya için bıçakladı Akrabalarının evine misafirliğe gelen genç çocuk, sosyal medya hesabı üzerinden tartıştığı kuzenini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

DHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında amca çocukları oldukları öğrenilen Yahya M. ve Osman A., akrabalarının evinde bir araya geldi.

Sosyal medya hesabı TikTok üzerinden daha önce bilinmeyen bir nedenle tartışan ve aralarında husumet olan iki kuzen evde tartışmaya başladı.

Küfür etme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kuzenini bıçakladı

Bir süre binanın önünde de devam eden tartışma sırasında Yahya M., eline geçen bıçakla kuzenini yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Diğer kuzenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri ise, yaralı Osman A.'yı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kaydedildi

Yaralının yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Küfür etti diye yaralamış"

Bina sakinlerinden Leyla Danacı, şunları söyledi: