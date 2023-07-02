Zeytinburnu'nda akraba kavgası: Sosyal medya için bıçakladı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında amca çocukları oldukları öğrenilen Yahya M. ve Osman A., akrabalarının evinde bir araya geldi.
Sosyal medya hesabı TikTok üzerinden daha önce bilinmeyen bir nedenle tartışan ve aralarında husumet olan iki kuzen evde tartışmaya başladı.
Küfür etme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kuzenini bıçakladı
Bir süre binanın önünde de devam eden tartışma sırasında Yahya M., eline geçen bıçakla kuzenini yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Diğer kuzenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri ise, yaralı Osman A.'yı hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
O anlar kaydedildi
Yaralının yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
"Küfür etti diye yaralamış"
Bina sakinlerinden Leyla Danacı, şunları söyledi:
Ses duydum. Ben taşınıyorlar sandım ilk başta. Sonra uzaktan bir erkek bağırması sesi geldi.
Pencereye çıktım ve yerde kırmızı bir örtünün üzerine adamı yatırmışlar. Yarasına da beyaz bir şey basmışlar. Meğerse kavga etmiş iki yeğen. Küfür etti diye yaralamış, güya.