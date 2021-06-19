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    Zeytinburnu'nda Çinli iş insanına gasp

    2 hırsız, A.A.'nın üzerinde bulunan 4 külçe altını gasbederek kaçtı. Polis ekipleri 2 gaspçıyı ve olayla bağlantısı olan 5 kişiyi yakaladı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 10:36
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    Zeytinburnu'nda Çinli iş insanına gasp

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Nuripaşa Mahallesi'ndeki iş yerinden çıkan Çinli iş insanı  A.A, iki şahıs tarafından gasbedildi.

    Gaspçılar, A.A.'nın üzerinde bulunan 4 külçe altını alıp kayıplara karıştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    A.A. durumu hemen polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine konuyla ilgili hemen çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti.

    Zeytinburnu nda Çinli iş insanına gasp #1

    7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Polis ekipleri yoğun çalışmaları neticesinde konuyla ilgisi olan 5 şüphelinin de izini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Gasp Büro ekipleri olaydan birkaç gün sonra şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Rüstem A., Dilyar U., Tursun A , Abdullakh D., Alı S., Mukhitdin M. ve Ali A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Mukhittin M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Zeytinburnu nda Çinli iş insanına gasp #2

    KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

    Öte yandan güvenlik kameralarında Çinli iş adamını gasp eden şahısların kaçış anları da kameraya yansıdı.

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