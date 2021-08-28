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Zeytinburnu’nda kargocu hırsızlığı
- İHA
- 28.08.2021 - 09:55
- Güncelleme : 28.08.2021 - 10:01
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık yapan bir kargo şirketinde çalışan O.A. isimli şahıs, 3 farklı adrese girerek hırsızlık yaptı.
O.A. isimli kişi, kargo paketi götürdüğü adreslerin boş olup olmadığını anlamak için, önce ev sahiplerini aradı.
Ardından, özellikle lüks sitelerdeki evleri seçen şüpheli, boş olan dairelerin kapısını plastik kartla açıp içeri girdi.
O.A. bu yöntemle, 3 farklı adresten 70 bin lira değerinde ziynet ve elektronik eşya çaldı.
EV SAHİBİNE YAKALANDI
Aynı yöntemle lüks bir sitedeki daireye giren O.A, ev sahibinin eve gelmesiyle hızla olay yerinden kaçtı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sitede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.
Zeytinburnu’nda kargocu hırsızlığı VİDEO
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
O.A., yapılan çalışmaların ardından yakalanarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.