Haberler



3. Sayfa



Zeytinburnu'nda komşuların 'görüş açımı kapattın' kavgası! Bir kişi darbedildi

Zeytinburnu'nda komşuların 'görüş açımı kapattın' kavgası! Bir kişi darbedildi İstanbul Zeytinburnu'nda yaşadığı bina ile karşı bina arasındaki hava boşluğunu kapatan M.Ö. komşusuyla kavga etti. 'Görüş açımı kapattın' diyerek duvar ören komşusu M.Ö.'ye tepki gösteren Şirin Çakıcı darbedildi. Kavgada silahla havaya ateş açıldı.