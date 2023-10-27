Zeytinburnu'nda komşuların 'görüş açımı kapattın' kavgası! Bir kişi darbedildi

Komşu kavgalarına bir yenisi daha eklendi..
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana gelen olayda M.Ö., yaşadığı bina ile karşı bina arasında kalan havalandırma boşluğunu duvar örerek kapattı.
"Görüş açımı kapattın" kavgası
Bunun üzerine karşı binada yaşayan Şirin Çakıcı, duruma itiraz ederek, "Benim görüş açımı kapattın" dediği için iki komşu arasında tartışma çıktı.
Darbedildi
Sokağa taşınan tartışmaya, M.Ö.'nün yakınlarının dahil olmasıyla Çakıcı darbedildi. Olayda tabancayla etrafa ateş açıldı; şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Arbede, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Ekipler, şüphelileri gözaltına alırken darp sonucu yaralanan Çakıcı hastaneye götürüldü. Ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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