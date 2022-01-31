Zeytinburnu'nda kumaş yüklerken arabanın ezdiği şahsa platin takıldı

Nakliye işiyle uğraşan şahsa aracına kumaş yüklerken otomobil tarafından ezildi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan nakliyecinin vücudunda kırıklar tespit edilince platin tedavisi uygulandı.

İstanbul Zeytinburnu Toraman Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden aracına kumaş yükleyen Orhan Kaplan, yükleme yaptıktan sonra aracın kapılarını kapatarak aracın ön kısmına doğru yöneldi.

O esnada cadde üzerinden geçen ve sürücüsünün fark etmediği otomobil Kaplan’a çarptı.

AYAĞI KIRILDI, PLATİN TAKILDI

Çarpmanın etkisiyle yere düştü Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi burada yapılan Orhan Kaplan daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Kaplan ameliyata alındı. Tedavisi devam eden yaralının ayağına platin takıldı.

"AYAĞIMIN 5 AYRI YERİNE VİDA TAKILDI"

Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Orhan Kaplan, “Ben Zeytinburnu’nda nakliyecilik yapıyorum. Olay gününde arabama kumaş yüklüyordum. Arabama kumaşı yükledikten sonra arabamın kapısını kapatmamın ardından aracın şoför koltuğuna giderken ayağımı attığımda aracın bana çarptığını hissettim. Ondan sonra bayılmışım, pek bir şeyler hatırlayamıyorum. Kaza sonrasında hayal meyal hatırladığım, kaza yerinden beni alıp ambulansla hastaneye götürdüklerini hatırlıyorum. Hastanede ki tetkikler de ayaklarımın her ikisinde de ayak kemiklerinin kırık olduğunu ve ayağımdaki kemiklerin parçalandığını ayağıma platin takılacağını söylediler. Birkaç gün sonra ameliyata aldılar. Ameliyat 7-8 saat sürdü ve 38 santim uzunluğunda bir platin takıldı. Ayağımın 5 ayrı yerine vida takıldı” dedi.

"GELİRİM DEDİ AMA GELECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORUM"

“Doktor 5 ila 6 ayda kemiklerin anca kaynayacağını, 3-4 ayda anca kendimi toparlayacağımı söyledi. Bana çarpan kişi birkaç kere benimle telefonda görüştü. Geleceğim dedi, ondan sonra gelmedi. Gelirim dedi ama pek geleceğini tahmin etmiyorum” şeklinde konuştu.