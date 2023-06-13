Zeytinburnu’nda Marmaray'ın çarptığı işçi hayatını kaybetti İstanbul Zeytinburnu’nda raylarda çalışma yaptığı sırada Marmaray’ın çarptığı işçi, yaşamını yitirdi.

İHA

Gebze- Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’ın, Kazlıçeşme ile Yenimahalle durakları arasında saat 11.00 sıralarında, TCDD’ye bağlı çalışan 3 işçi, rayların üzerinde çalışma yapıyordu.

Korna sesini duyan 3 işçiden biri kaçamadı

Marmaray'ın korna sesini duyan işçiler rayların dışına doğru kaçmaya çalıştı. 3 işçiden 2’si rayların dışına çıkarken 26 yaşındaki Vedat Güçtekin, kaçmayı başaramadı. Güçtekin, Marmaray’ın kendisine çarpmasının ardından başını rayların kenarında bulunan demir levhaya vurarak ağır yaralandı.

Ağır yaralı işçi kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir korkuluğu keserek rayların içerisine girdi. Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Güçtekin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipler,i kazayla ilgili çalışma başlattı.

"Biri kaçtı, diğeri yetişemedi"

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini,

Ben balkondaydım. Yolda çalışma yapıyorlardı. Marmaray kornaya basarak geliyordu. Birisi kaçmış. Birisi de maalesef yetişemedi. O anda çarpmış. Ben hemen aşağıya indim.

dedi.