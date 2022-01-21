Zeytinburnu’nda, otomobille kamyonun arasına sıkışan parmakları koptu

Park halindeki otomobilinin kapısını açan Bayram Toprak’ın parmakları, o sırada yoldan geçmekte olan kamyon ile kapı arasında sıkıştı. Kazada Toprak’ın, 2 parmağı koptu.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Çırpıcı Mahallesi’nde, saat 12.30 sıralarında iddialara göre, Bayram Toprak, park halindeki otomobilinin yanına gelerek kapısını açtı.

Toprak, otomobilin kapısını açtığı anda seyir halindeki kamyon aracın kapısına vurdu. Toprak’ın otomobil ile kamyon arasında sıkışan 2 parmağı koparak yere düştü.

KOPAN PARMAKLARINI TOPLADI

Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, Toprak ve mahalleli kopan 2 parmağı yerden topladı. Toprak, mahalleli tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

“KAÇMASI İNSANLIK DIŞI BİR HAREKET”

Parmakları kopan sürücünün amcasının oğlu Celal Toprak, “Amcamın oğlu arabayı park ediyor. Arkasından tam aşağı doğru inerken, sol eliyle arabayı açarken kamyon vuruyor. İki tane parmağını yerinden koparıyor ve durmadan kaçıyor. Sağ işaret parmağı ve baş parmağını koparıyor. Şu an hastanede tedavisi sürüyor. Parmakları mevcut. Kazadır, kimse kaza yapmak istemez ama kaçması insanlık dışı bir hareket.” diye konuştu.