Motosikletteyken vurularak hayatını kaybeden Doğan Kurşungöz'ün, alacak verecek meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlendi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün meydana gelen olayda, iki motosikletle gelen 4 kişiden 1'i olan Doğan Kurşungöz'e (21), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Motosiklette sürücünün arkasında oturan Doğan Kurşungöz, vurularak hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'ndaki cinayetin altından alacak verecek meselesi çıktı VİDEO

NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığını belirledi.

İddiaya göre, daha önce de telefonda tartışan ve buluşma için birbirlerine randevu veren iki grup arasında silah çatışma yaşadığı belirlendi.

Polis, yaptığı soruşturmada saldırganların kimliğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.