Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 3 yaralı

Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi vurulurken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Nuripaşa Mahallesi 15. Sokak’ta, saat 23.00 sıralarında, aralarında husumet olan iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Onlarca kurşun havaya sıkılırken, sokak savaş alanına döndü.

İHA’nın haberine göre; kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

1 kişi karnından, 2 kişi bacağından vuruldu

2 kişinin bacağından, 1 kişinin ise karnından vurulduğu öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, olayın gerçekleştiği bölgede onlarca kovan buldu.

Kurşunlar araca isabet etti

Ayrıca, bazı kurşunların çevrede bulunan bir araca isabet ettiği görüldü.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.