Zillere basıp yardım istedi, kapı önünde öldü

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Antalya'da gece yarısı bir apartman girişindeki zillere basan kimliği belirsiz 50 yaşlarındaki adam, yardım istedi. Çağrısına cevap alamayan adamın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde üzerinde çizgili eşofman ile tişört bulunan 45-50 yaşlarındaki bir erkek, 8 katlı binada oturan daire sahiplerinin zillerini çalarak, onlardan yardım istedi.

Daire sahipleri önce tanımadıkları kişiye kapıyı açmadı, ancak ardından duyulan gürültü üzerine dışarıya çıktı.

YÜKSEKTEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Yardım isteyen kişinin yerde yattığını gören daire sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kimliği belirsiz erkeğin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

BÜTÜN ZİLLERİ ÇALIP YARDIM İSTEDİ

Polise bilgi veren daire sahipleri, ölen kişinin olay öncesinde bütün zilleri çalıp, yardım istediğini söyledi. Ölen kişinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.