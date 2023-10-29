Şanlıurfa'da zırhlı araç tarlaya devrildi: 3 asker yaralandı

DHA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğle saatlerinde Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda Aslanbaba Mahallesi'nde meydana geldi.
Zırhlı askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, araçtaki 3 asker yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık durumları iyi
Acil Servis'te tedavi atına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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