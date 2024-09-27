Zonguldak'ta 129 kişiye usulsüz rapor düzenleyen 3 kişi tutuklandı devlet hastanesinden 129 kişiye usulsüz şekilde rapor düzenleyerek haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan "Kuyu 28" operasyonu kapsamında, Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Rüşvet" suçlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

ARALARINDA DOKTOR, ECZACI VE MUTHAR DA VAR

Şüpheliler, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul'da doktor olduğu belirlenen N.T., eczane çalışanı ve aynı zamanda muhtar olduğu öğrenilen Ö.K., kendisini hemşire olarak tanıtan İ.Ç., Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli olduğu tespit edilen O.S., ayrıca E.G., N.Ç. ve M.Y. bulunuyor.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Soruşturma devam ederken, yapılan incelemelerde Karadeniz Ereğli, Düzce ve İstanbul gibi farklı illerden toplam 129 kişinin Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nden usulsüz rapor aldığı ortaya çıktı. Haksız kazanç sağladıkları öne sürülen İ.Ç., N.T. ve E.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.Ç., M.Y., O.S. ve Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)