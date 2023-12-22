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Zonguldak'ta 13 milyon liralık dolandırıcılığın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta 13 milyon liralık dolandırıcılığın şüphelileri adliyeye sevk edildi Zonguldak’ta başkasına ait araçları ilana koyarak ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle 36 kişiden 13 milyon lira toplayan ve kripto para hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı iddia edilen 8’i İran, 1’i Azerbaycan uyruklu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.