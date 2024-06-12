Zonguldak'ta 13 yaşındaki kız annesini darbedip rehin aldı Ereğli ilçesinde 13 yaşındaki kız, annesini darbederek rehin aldı. Ekipler kalkanla eve girip anneyi kurtardı.

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mental rahatsızlıkları bulunan 13 yaşındaki Tuanna S., evde annesini ve babannesini rehin aldı. Babannesi, olayın ilk anında çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılarak kurtarıldı.

Annesini rehin alan Tuanna S., annesine evde şiddet uygulayarak kısa süre baygınlık geçirmesine sebep oldu. İntihara da kalkışan Tuanna S., bu sırada evdeki eşyaları pencereden attı.

Annesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurdu.

Yaklaşık 1.5 saat boyunca yapılan ikna çabaları sonuçsuz kalınca ekipler, kalkan yardımıyla eve girmeyi başardı.

Tuanna S., etkisiz hale getirilirken yüzü morluk ve şişlikler içinde kalan annesi ile birlikte hastaneyi kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)