Zonguldak'ta 2 katlı evde yangın

DHA

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, dün akşam saatlerinde Alioğlu köyü Pircioğlu Mahallesi’nde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun bir mücadelenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yangının ardından ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.