Zonguldak'ta 22 yaşındaki şahıs, cesetle selfie yapıp paylaştı: Ölüm nedeni belli oldu İlişki yaşadığı kadının yatakta cansız bedeniyle selife yapıp, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan kişi, gözaltına alındı. Yapılan otopside kadının kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. 53 yaşındaki kadının 22 yaşındaki şüpheli sevgilisi ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DHA

Günün şoke eden haberi Zonguldak'tan geldi...

Alaplı'nın Merkez Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Filiz Keskin'den haber alamayan yakınları, 14 Mayıs'ta durumu polise haber verdi.

Polis ekipleri, Filiz K.’nin yaşadığı adrese gitti.

En son genç sevgilisiyle görüştü

Kapıyı açan olmayınca, savcılık izniyle eve giren ekipler, Filiz K.’nin yatakta cansız bedeniyle karşılaştı.

Ölümü şüpheli bulunup soruşturma başlatılan Filiz K.'rin cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü.

Polisin yaptığı araştırmada, Filiz K.’nin eve son saat 03.47'de ilişki yaşadığı 22 yaşındaki M.C.Y. ile birlikte girdiğini tespit etti.

Cansız bedeniyle selfie yaptı

M.C.Y. ve Filiz K.'nin apartmanın asansöründeki son görüntülerine ulaşıldı.

Filiz K.'nin cansız bedeniyle selfie yapıp, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edilen M.C.Y., gözaltına alındı.

Filiz K. ile gece birlikte içki içtiklerini ve uyuduklarını söyleyen M.C.Y., yaşlı kadının sızdığını düşündüğü için selfie yaptığını ve durumu garipsemeden evden ayrıldığını belirtti.

Ölüm nedeni anlaşıldı, şüpheli serbest kaldı

Filiz K.’nin yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü tespit edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.C.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.