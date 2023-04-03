Zonguldak'ta 3 kişiye silah çeken sanık tahliye oldu Husumetlisi olan 3 kişiye ateş etmeye çalışan ancak silahı tutukluk yapınca eylemi gerçekleşmeyen sanık, toplam 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye edilen sanığa, mahkeme başkanı, "Bir daha böyle şeyler yapma" dedi.

DHA

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Yeni Mahalle Çay Sokak'tan geçen 31 yaşındaki Enes Yaprak, husumetlileri Hakan T., Volkan T. ve Satılmış K. ile karşılaştı.

Taraflar arasında tartışma çıktı.

Enes Yaprak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Silah tutukluk yaptı, kimseyi vuramadı

Husumetlileri ile ikinci kez karşılaşan Yaprak, bu kez üzerine gelen 3 kişiye otomobilinden aldığı silahı doğrultup ateş etmek istedi.

Fakat silah tutukluk yaptı.

Bir kez daha kavgaya girişen tarafları, bu kez polis ayırdı.

45 yıla kadar hapsi istendi

18 Kasım 2022’de yaşanan kavga sonrası gözaltına alınıp, tutuklanan Enes Yaprak hakkında 'kasten öldürme ve yaralamaya teşebbüs' suçlamasıyla Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Karar duruşmasında tutuklu sanık Enes Yaprak ile avukatı katılırken, Hakan T., Volkan T. ve Satılmış K. şikayetlerinden vazgeçti.

'Alkol nedeniyle gereksiz kavgaya tutuştuk'

3 kişi, Enes Yaprak ile çocukluk arkadaşı olduklarını, aralarında husumet bulunmadığını, alkol nedeniyle gereksiz kavgaya tutuştuklarını dile getirdi.

Sanık Yaprak da şikayetçilerin üzerine demir çubuk ve palalar ile koştuğunu belirterek, korkutmak amacıyla silah kurduğunu söyledi.

Savcı, cezalandırılmasını istedi

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın silahını Volkan T.'nin göğsüne doğrulttuğunu, ateş etmeye çalıştığını ancak patlamadığını, bu nedenle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Yaprak'ın, Satılmış K.'ye yönelik de 'basit yaralamaya teşebbüs' suçundan ceza alması talep edildi.

7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası alıp, tahliye edildi

Hakan T.'ye yönelik eylemi olmadığı için de beraati istenen Yaprak, son sözünde, "Kimseye silah doğrultmadım, aramızda problem yok. Benden şikayetçi değiller. Öldürmeye niyetim yoktu. Tetiğe basmadım, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanığın Volkan T.'yi öldürmeye çalıştığına kanaat getiren mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' indirimi de uygulayarak Enes Yaprak'a toplam 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme başkanı: Bir daha böyle şeyler yapma

Hükmün açıklanmasının ardından mahkeme başkanı, sanığa, "Bir daha böyle şeyler yapma, suç" dedi.

Tahliye de edilen sanık, "Zaten yapacak biri değilim" cevabını verdi.