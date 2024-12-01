Zonguldak'ta 3 şüpheli orman muhafaza memurlarına saldırdı

İHA

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Mahmutoğlu köyünde 30 Kasım günü meydana gelen olayda, orman muhafaza memuru olarak görev yapan 61 yaşındaki S.D., ormanda kesimci olarak çalışanları kontrol etmek için sahaya gitti.

İddialara göre, bu sırada kesim yapan S.K., S.K. ve H.K. görevli memur S.D.'nin boğazını sıkarak tehditler savurdu.

HUSUMETLİ OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yaşanan arbede çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken kavga anı ise amatör kameraya yansıdı.

Şüphelilerin; S.D. ile önceye dayalı bilinmeyen bir sebeple husumetli oldukları iddia edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaydan sonra orman muhafaza memuru S.D. şüphelilerden şikayetçi oldu.

Üç şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları devam eden şüphelilerin Devrek Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.