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    Zonguldak'ta 8 yıl sonra gelen kanlı infaza indirimle 20 yıl hapis

    2012'de babası ile amcasını öldüren kişiyi, geçen yıl cezaevinden izinli çıktığında tabancayla öldüren ve ömür boyu hapsi istenen zanlının cezası haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıla düşürüldü.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 11:02
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    Zonguldak'ta 8 yıl sonra gelen kanlı infaza indirimle 20 yıl hapis

    Devrim Celal Keleş (19), 8 yıl önce babası Atakan Keleş ve amcası Atalay Keleş'i barda çıkan kavgada öldüren Ersin Aydoğan'ı (47) Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki parkta otururken gördü.

    Cinayetlerle ilgili 22 yıl 1 ay hapse mahkum edilen ve cezaevinden izinli çıkan Ersin Aydoğan’ın yanına giderek oturan Devrim Celal Keleş, tabancayla ateş ederek öldürdü.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

    17 Ağustos 2020'de yaşanan olayın ardından kaçan Keleş, parkta süren kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

    Mahkemece tutuklanan Devrim Celal Keleş hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Zonguldak ta 8 yıl sonra gelen kanlı infaza indirimle 20 yıl hapis #1

    TEHDİT BELGELERİ MAHKEMEYE SUNULDU

    Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Devrim Celal Keleş ve avukatlar hazır bulundu.

    Mahkemede ifade veren Keleş, Ersin Aydoğan'ın babası ve amcasını öldürdüğünü ve cezaevinden çıktıktan sonra kendisini tehdit ettiğini söyledi.

    Sanık Devrim Celal Keleş'in avukatı da tehditle ilgili belgeleri mahkemeye sundu.

    Zonguldak ta 8 yıl sonra gelen kanlı infaza indirimle 20 yıl hapis #2

    HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

    Mahkeme heyeti, Devrim Celal Keleş'e önce 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

    Tehditler nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, Keleş'i 20 yıl hapse çarptırdı.

    Zonguldak ta 8 yıl sonra gelen kanlı infaza indirimle 20 yıl hapis #3

    Zonguldak ta 8 yıl sonra gelen kanlı infaza indirimle 20 yıl hapis #4

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