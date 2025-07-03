Zonguldak'ta apartman dairesinden yükselen duman paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanlar Mahallesi’nde bulunan bir sitede yangın meydana geldi.
Apartman sakinleri, bir daireden yoğun duman çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kısa sürede olay yerine Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Evin kapısının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekipleri, daireye balkon kapısından giriş yaptı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yapılan kontrollerde, yangının mutfakta bulunan aspiratör sisteminden kaynaklandığı tespit edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
DAİREDE HASAR OLUŞTU
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Dairenin mutfak bölümünde ise maddi hasar oluştu.