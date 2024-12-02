Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde 29 Kasım’da meydana gelen olayda, Oktay Çetin, babası M.Ç. ile tartıştı.
Bunun üzerine Çetin, babasının çalıştığı ahşap atölyesine minibüsle daldı.
MİNÜBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR
İş yerinde çalışan 6 kişi, kaçarak minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Makineleri ve istiflenen ahşap malzemeleri minibüsle deviren Oktay Çetin kaçtı.
Olay anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI
İş yeri sahipleri Köksal Tekin ve oğlu Gökhan Tekin, çalışanlarıyla birlikte Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne giderek şikayetçi olunca Oktay Çetin gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İTİRZ SONRASI TUTUKLANDI
İş yeri sahiplerinin itirazı üzerine Oktay Çetin, bugün yeniden gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Çetin bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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