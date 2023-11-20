Zonguldak'ta batan gemide ölen Metin Usta, 20 yıl önceki kazadan sağ kurtulmuş Zonguldak açıklarında fırtınada batan gemide yaşamını yitiren Metin Usta'nın, daha önce bir gemi kazasından sağ kurtulduğu öğrenildi.

İHA

Karadeniz Ereğli ilçesinden İzmir'e yük taşıyan Kafkametler adlı kuru yük gemisi, Zonguldak'ta dün yaşanan kuvvetli fırtına ve yağış sırasında mendireğe çarparak batmıştı. Geminin batması ile 12 mürettebatla da iletişim kesilmişti. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıçların da yer aldığı çok sayıda ekip bölgede çalışma başlatmıştı.

Batan gemideki denizcileri arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Ereğli sahilinde 12 mürettebattan biri olduğu belirlenen 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Cesedin gemide aşçı olarak çalışan 62 yaşındaki Metin Usta’ya ait olduğu belirlenirken, Giresun’daki yakınları yasa boğuldu.

20 yıl önceki gemi kazasında kurtulan 2 kişiden 1'i olmuştu

Zonguldak’taki gemi kazasında hayatını kaybeden Metin Usta’nın daha önce de bir gemi kazası geçirdiğini anlatan eniştesi Akif Him,

Hayatını aşçı olarak kazanan ve uzun yıllardır gemilerde çalışan kaynım Metin Usta, bundan 20 yıl önce de bir gemi kazası geçirmiş, kurtulan 2 kişiden biri olmuştu. Yaklaşık 20 yıl kadar önce çalıştığı gemiye Çanakkale Boğazı'nda bir Rus gemisi çarpmıştı. Bu gemi kazasından kurtulan 2 kişi olmuş, birisi Metin Usta olmuştu. Ancak bu defa bizi çok üzdü. 1988 yılından beri gemilerde çalışmış ve emekli olmuştu. Buna rağmen yine de gemilerde çalışmaya gidiyordu. Tek isteği Görele’nin Sağlık köyündeki baba yerine bir ev yapmak istemişti. Evliydi, 3 çocuğu ve 1 torunu vardı.

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)