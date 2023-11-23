Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrısı Kdz. Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle batan Türk bayraklı ‘Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı.

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İHA

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinin telsizden yardım çağrısının yer aldığı görüntüler yine bölgede bulunan bir başka gemi personeli tarafından kayda alındı.

"Benim işim bitti, kurtarma talep ediyorum"

Kaydedilen telsiz konuşmalarından Kafkametler gemisinin kaptanı, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" dedikten sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların ise ‘Gitti batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı.

Limanda barınamayan gemi, 12 mürettebatıyla kayboldu

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı.

Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Şimdiye kadar kayıp 12 Türk personelden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.



Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)