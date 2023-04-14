Zonguldak’ta bir baba, 180 bin TL'ye elde ettiği görüntülerle eski eşinden şikayetçi oldu 5 yaşındaki oğlunun yanında uyuşturucu kullanıldığını, hatta uygunsuz hareketler sergileyen kadın ve erkekler tarafından pavyona götürüldüğünü kanıtlayan baba, eski eşinden şikayetçi oldu. Görüntülere 180 bin lira ödeyen babası tarafından kurtarılan çocuk ise devlet korumasına alındı. Anne hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA

Zonguldak’ta dini nikah ile 8 yıl birlikte yaşayan Y.Ç. ve İ.M., geçen yıl aralık ayında ayrıldı.

37 yaşındaki Y.Ç. ve 26 yaşındaki İ.M.’nin birlikteliğinde 6 yıl önce bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Y.Ç., ayrıldıktan sonra annesi İ.M.'de kalan çocuğuna kötü muamele yapıldığını ve yanında uyuşturucu madde kullanıldığını iddia etti.

Görüntüleri 180 bin liraya satın aldı

Çocuğun yanında erkek ve kadınların uygunsuz hareketlerde bulunulduğu ve pavyona götürüldüğünü öne süren Y.Ç., bunlara dair görüntü ve yazışmaları eski eşinin arkadaşlarından 180 bin TL’ye satın aldı.

Y.Ç., topladığı delillerle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine İ.M.’nin evine, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Çocuk devlet korumasına alındı

Operasyonda evde uyuşturucu maddeler bulundu.

İ.M.’ye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘aile yükümlülüğünü ihmal’ suçundan adli işlem yapıldı.

Çocuk, 22 Mart’ta uğradığı kötü muamele ve yanında uyuşturucu madde kullanıldığının tespit edilmesiyle devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirildi.

"Evladını 2 parça halinde alırsın"

180 bin TL karşılığında eski eşinin arkadaşlarından delil ve belgeler elde ettiğini belirten Y.Ç., “Ben hakkında çok fazla delil topladım. 180 bin liraya da aldım. Delilleri bulup savcılığa verince, oğlum sevgi evlerinde koruma altına alındı. Annesi serbest kaldı.” diye konuştu.

Kendisine yönelik oğluyla ilgili tehdit mesajları aldığını öne süren Y.Ç., İ.M.’nin kendisine, "Bir daha polis veya savcılık beni çağırsın evladını 2 parça olarak alırsın bunu bil. İyi çalış bizi parasız bırakma. Sen çalış biz yeriz." dediğini iddia etti.

Y.Ç., daha sonra eski eşi ve 8 arkadaşı tarafından kendisinden yüklü miktarda para istendiğini de ileri sürerek, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘şantaj’ suçlamalarıyla eşi ve arkadaşlarından ikinci kez şikayetçi oldu.

"Oğlumu aç bırakmışlar"

İ.M. ise eski eşinin şikayetinin ardından, Y.Ç.’ye yönelik uzaklaştırma kararı aldırdı.

Y.Ç., eşinin arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu madde kullandığını belirterek, “Evlerine uyuşturucu operasyonu yapıldı, uyuşturucu çıktı. İçicilikten işlem yapıldı, yine serbest kaldılar.” dedi.

Kötü bir ortamda olan oğlunu, görüntüleri bularak kurtardığını belirten Y.Ç., “Bir batağın içindeler. Ben bunların dışarıda gezmelerini değil de, tutuklanmalarını istiyorum. Benim oğlumun gözyaşları aktı, oğlumu aç bırakmışlar. Benim oğlumu pavyonlara götürmüşler. Artık adaletin yerini bulmasını istiyorum. Kendi çocuğuna bunu yapan bir anne başkasının çocuğuna ne yapmaz. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.” dedi.