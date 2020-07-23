Zonguldak'ta bir maden işçisi iş kazası sonucu öldü

Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında, Fatih Kafkas isimli maden işçisi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi'ne bağlı maden ocağında 00.00-08.00 vardiyasında iki çocuk babası 29 yaşındaki maden işçisi Fatih Kafkas, kömür üretimi sırasında tavandan meydana gelen taş düşmesi sonucu başından ağır yaralandı.





TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mesai arkadaşları ve iş yeri hekimi tarafından yer üstüne çıkartılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fatih Kafkas'ın, geçen yıl gerçekleştirilen bin işçi alımında kura ile işbaşı yaptığı öğrenildi.



