Zonguldak’ta, boşanmak isteyen eşini av tüfeği ile öldürdü

Çaydamar Mahallesi’nde eşi Emrah Yankın’dan boşanmak isteyen Gülten Yankın, eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Zonguldak’ın merkez ilçesine bağlı Çaydamar Mahallesi’nde boşanmak isteyen bir çocuk annesi Gülten Yankın (28), eşi Emrah Yankın (29) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Kanlar içinde yere yığılan Gülten Yankın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Emrah Yankın, aracına binerek hızla olay yerinden ayrıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, Emrah Yankın'ın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Emrah Yakın’ın Kumtarla köyündeki evine kaçtığı bilgisini alan polis ekipleri, bölgeye hareket etti.

Yankın evinin önünde gözaltına alınırken, yakalanma anları kameraya yansıdı.

“ÇOK SEVDİM BEN ONU”

Üst aramasının ardından ekip aracına götürülen Yankın’a, "Eşinizi neden vurdunuz?" sorusu soruldu. Yankın, "Boşanmak istedi o yüzden. Çok sevdim ben onu, gururuma yediremedim ve ayrılmak istedi.” cevabını verdi.

Yankın, işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

“BEN SENİ NE ZORLUKLARLA BÜYÜTTÜM”

Gülten Yankın'ın, oturduğu evine yaklaşık bir ay önce taşındığı öğrenildi. Gülten Yankın’ın annesi, olayı haber alıp kızının evine geldi.

Kızının cansız bedeni ile karşılaşan anne sinir krizi geçirip, “Yavrum, sana nasıl kıydılar? Canım yavrum, ben seni ne zorluklarla büyüttüm.” diyerek gözyaşı döktü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR”

Gülten Yankın’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.