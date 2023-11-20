Zonguldak'ta ceset ihbarı ekipleri alarma geçirdi Zonguldak'ta şiddetli fırtınada batan geminin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları sürerken bir vatandaşın yaptığı, "Kol gördüm" ihbarı sonrası AFAD ve polis ekipleri, sahil bandını baştan sona tarayarak ceset aradı.

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İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında şiddetli fırtınada batan Kafkametler adlı Türk bandıralı kuru yük gemisinin kayıp 12 mürettebatından birinin cansız bedeni balıkçı kayıklarının arasında bulunurken diğer 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Liman içerisinde sahil güvenlik botları, havadan ise uçak, helikopter ve insansız hava araçları (İHA) ile aranan kayıp mürettebatın cesetlerinin kıyıya vurması ihtimaline karşı ise sahil bandında AFAD ekipleri devriye atıyor.

Ekipleri alarma geçiren ihbar

Akşam saatlerinde gelen, "Kol gördüm" ihbarı üzerine ilçede bulunan AFAD ve polis ekipleri alarma geçti.

Liman içerisinde kol görüldüğü ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri limanda ve sahil kenarında ceset aradı.

112 ambulansının da sevk edildiği ihbar bölgesinde detaylı arama yapan ekipler cesede rastlanmaması üzerine tüm sahilde kapsamlı bir tarama yaptı.

İhbar asılsız çıktı

Didik didik etrafı arayan ekipler ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarında netice alamayan ekipler ihbarın asılsız olduğunun belirlenmesi üzerine normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)