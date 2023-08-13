İHA

Zonguldak'ta kan donduran bir olay meydana geldi.

Sabah 05.00 sıralarında Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet geçirdi.

Cinnet geçirip annesi ve anneannesini baltayla öldürdü

Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi.

Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesi ve anneannesini öldürdü

Öldürdüğü talihsiz kadınların uzuvlarını sokağa attı

Rabia Ç. gözaltına alınırken, ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu.

Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı.

Katil zanlısının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesi ve anneannesini öldürdü