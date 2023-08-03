Zonguldak'ta çocukların çığlığı facianın önüne geçti 3 katlı apartmanın en üst katında prizden kıvılcımlar çıktı. Bu sırada oyun oynayan 2 çocuğun çığlıklarını duyan anne, harekete geçerek evi boşalttı. Yangında evin odaları kullanılamaz hale geldi.

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İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki 3 katlı bir apartmanın en üst katında oturan A.K.’ye ait evde, henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Salonda oyun oynayan iki çocuk, prizden çıkan kıvılcımları fark etmeleri üzerine çığlık atarak kaçmaya çalıştı.

Çocukların çığlığıyla yangını fark etti

O sırada anne, çocuklarının çığlıklarına koşarak yangını farketti. Salonda eşyaların yandığını gören anne, çocuklarıyla kaçarak komşulardan yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Sağlık ekipleri, yangında yaralanan ve dumandan etkilenen kimse olmaması nedeniyle olay yerinden ayrıldı.

Evin odaları küle döndü

İtfaiye ekipleri yangının ardından soğutma çalışması yaparak incelemede bulundu.

Yapılan incelemede evin mutfak hariç tüm odaları yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının elektrik tesisatında meydana gelen arızadan çıkmış olabileceği belirtildi.

Aile ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.