Zonguldak'ta çürük portakal kavgası

Manav sahibi ile müşteri arasında çürük portakaldan çıkan kavgada, taraflardan biri zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı. Şahaıs, çevredekiler tarafından engellendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden alışveriş yaptığı bir manava giden şahıs, portakalların çürük olduğunu öne sürerek değişim talep etti.

O sırada bölgedeki bir restoranda oturan şahsın arkadaşı Erkan Cinbir de konuya dahil oldu.

MEYVE YÜZÜNDEN KAVGAYA TUTUŞTULAR

Taraflar bir süre sonra iş yeri sahipleriyle cadde ortasında tekme tokat birbirine girdi.

ZÜLFİKAR KILICIYLA SALDIRI GİRİŞİMİ

İsmi belirlenemeyen bir kişi ise eline aldığı zülfikar kılıcıyla kavganın yaşandığı yere doğru koşmaya başladı. Erkan Cinbir'e saldırmaya çalışan kişinin elinden alınan kılıç, kavganın yaşandığı yerden uzaklaştırıldı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDILAR

Polisin gelmesiyle ayrılan şahıslar polis merkezine götürüldü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"OLAYI YATIŞTIRMAK İSTERKEN YARALANDIM"

Kavgada gözünden ve elinden yaralanan Erkan Cinbir, taraflara aracı olmak ve olayı yatıştırmak için gittiği sırada böyle bir olayın yaşandığını anlattı.

Cinbir, "Olay esnasında ben karşı restoranda çay içiyordum. Çok değerli bir ağabeyim vardı. Onu davet ettim. Kendisi de kısa süreli işi olduğunu söyledi. Biraz zaman geçince ben yanına gittim. İş yerinden daha önce portakal almışlar. Portakalı çürük olarak aldığını görünce değiştirmek istemiş. O sırada da tartışma oluyor. Ben araya girdim. Portakal için değmeyeceğini söyledim. 'Sen kimsin diyerek' bana yumruk attılar. 9-10 kişilik grup bana saldırdılar. Kavga sırasında parmağımı bile ısırdılar. Olay yatıştı. Bu sefer adamın birinin kılıç çektiğini ve üzerime geldiğini gördüm. Orada da tekrar arbede yaşandı. 4-5 kişi tuttular beni. Mecburen kendimi savunmak, korumak zorunda kaldım. Bizim oradaki amacımız iyi niyetliydi. Olay bizim üzerimize döndü. Olayın benimle hiçbir alakası yok. Akabinde kılıçlı bir saldırıya maruz kaldım. Daha sonra adliyelik olduk ve serbest bırakıldılar. Burada vicdanımız yaralandı. Sonuçta samuray kılıcıyla öldürülen insanlar var." ifadelerine yer verdi.