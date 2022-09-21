Zonguldak’ta, darbettiği adamın ölümüne neden olan gence indirimli ceza

Zonguldak’ta, darbettiği adamın ölümüne neden olan gence indirimli ceza

Babasını darbeden Hasan Ayaz’ı yaralayarak ölümüne neden olan Kaan Burkay Kolçak, tahrik ve takdiri indirim ile 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 22 Eylül 2020’de, daha önce babasını darbeden Hasan Ayaz (58) ile caddede karşılaşan Kaan Burkay Kolçak (22), çıkan kavgada Ayaz’ın ölümüne neden oldu.

Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Ayaz, fenalaştı. Kalp hastası olan Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tutuklanan Kaan Burkay Kolçak, avukatının tutukluluğuna yaptığı itiraz sonucu 3 ay sonra tahliye edildi. Kaan Burkay Kolçak hakkında, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA’nın haberine göre; iddianamede yer alan adli tıp raporunda, ölümün nitelikli kasten yaralama eylemine bağlı efor ve stres sonucu mevcut kronik kalp damar hastalığının akut hale gelmesiyle gerçekleştiği belirtildi.

Savcı, indirim talep etti

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında taraf avukatları hazır bulunurken, başka katılan ise olmadı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Kolçak hakkında maktulün kemiklerinin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama ile ölüme sebep olma suçundan yargılama yapılsa da Adli Tıp Kurumu raporu, olaya ilişkin görüntüler ve tanık beyanlarıyla suçun ‘taksirle öldürme’ olarak anlaşıldığını söyledi.

Sanığın, maktulün hakaret dolu sözlerinin etkisinde tahrik altında olduğunu belirten savcı, indirim uygulanmasını talep etti.

Maktulün ailesi, mütalaaya karşı çıktı

Mütalaaya karşı söz alan maktulün ailesinin avukatı, “Mütalaayı kabul etmiyoruz. Kesinlikle kabul edilemez. Taksirden, ihmal veya kusurdan bahsedilemez. Maktul olay yerinde ölmüştür. Kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi.

Sanık avukatı ise mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi. Ara verdikten sonra kararı açıklayan mahkeme heyeti, Kaan Burkay Kolçak’a taksirle öldürme suçundan 3,5 yıl hapis cezası verdi. Heyet, bu cezayı, tahrik indirimi ile 2 yıl 7 ay 15 güne, takdiri indirimiyle de 2 yıl 2 ay 7 güne indirdi.