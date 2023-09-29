Zonguldak'ta dengesini kaybedip balkondan düşen kadın öldü Zonguldak'ta dengesini kaybederek balkondan düşen bir kadın yaşamını yitirdi.

İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kılçak köyünde hava almak için balkona çıkan F.A. (47) isimli kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Burada ilk müdahalenin ardından Zonguldak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)