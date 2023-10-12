Zonguldak'ta doğum yapan zihinsel engelli kızın bebeğinin babası köy muhtarı tutuklandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı bir köyde, cinsel istismar sonucu hamile kalıp doğum yapan 17 yaşındaki zihinsel engelli M.A.'nın bebeğinin babasının, DNA testi sonucuna göre 42 yaşındaki köy muhtarı O.A. olduğu ortaya çıktı.

DHA Zonguldak'ta yaşanılan cinsel istismar olayında tutuklama.. Ereğli ilçesine bağlı bir köyde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli M.A., haziran ayında karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde M.A.'nın 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastane görevlileri durumu jandarmaya haber verdi. Köy muhtarı zorla cinsel istismarda bulundu Soruşturma kapsamında uzman psikolog eşliğinde M.A.'nın ifadesi alındı. M.A., ifadesinde köyde yaşayan G.A. ve köy muhtarı O.A.'nın farklı zamanlarda kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bebek doğdu Gözaltına alınan G.A. ve O.A. suçlamaları reddederken, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bebek ise ağustos ayında dünyaya geldi. Köy muhtarı tutuklandı Cumhuriyet savcısı, bebeğin babasının tespiti için şüpheliler G.A. ve O.A. ile bebekten DNA örneği alınmasını istedi. DNA testi sonucuna göre, bebeğin babasının köy muhtarı O.A. olduğu ortaya çıktı. Muhtar O.A., dün jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. G.A. hakkında ise 'Cinsel istismar' suçlamasıyla soruşturma sürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)